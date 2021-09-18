В Саратове депутат Бондаренко устроил дебош на избирательном участке

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко устроил скандал на избирательном участке в Заводском районе Саратова. Об этом сообщила депутат облдумы Юлия Литневская.

Парламентарий опубликовала видео, на котором Бондаренко, крича на члена избирательной комиссии, требует от нее документы и угрожает возбуждением уголовного дела.

Как уточнила Литневская, представитель КПРФ воспользовался депутатским правом и начал фотографировать личные данные избирателей.

«Женщине-председателю избирательной комиссии, жительнице Заводского в итоге вызвали скорую», — написала Литневская в Instagram.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыИзбирательные УчасткиСаратов
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