В Саратове депутат Бондаренко устроил дебош на избирательном участке
Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко устроил скандал на избирательном участке в Заводском районе Саратова. Об этом сообщила депутат облдумы Юлия Литневская.
Парламентарий опубликовала видео, на котором Бондаренко, крича на члена избирательной комиссии, требует от нее документы и угрожает возбуждением уголовного дела.
Как уточнила Литневская, представитель КПРФ воспользовался депутатским правом и начал фотографировать личные данные избирателей.
«Женщине-председателю избирательной комиссии, жительнице Заводского в итоге вызвали скорую», — написала Литневская в Instagram.
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