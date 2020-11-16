В Саранске ребёнок выжил после падения с пятого этажа

Специалисты управления СК РФ по Республике Мордовия проверяют обстоятельства падения 5-летнего ребёнка с пятого этажа жилого дома в Саранске, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, мальчик ненадолго остался дома один. Желая встретить папу, подъезжающего к дому, малыш попытался открыть входную дверь, но не смог. После ребёнок забрался на балкон и спрыгнул вниз с пятого этажа.

Следователи сообщают, что по счастливому стечению обстоятельств малыш не получил серьёзных травм. Ребёнка доставили в больницу, его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Как сообщают местные СМИ, малыш выжил благодаря бельевым верёвкам, сработавшим как амортизатор и замедлившим падение.

Специалисты СК проводят проверку для выяснения всех деталей инцидента и причин, по которым малыш остался дома без присмотра. Следователи установили, что родители мальчика не состоят на учёте в органах системы профилактики. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

