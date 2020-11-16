В Саранске ребёнок выжил после падения с пятого этажа
Специалисты управления СК РФ по Республике Мордовия проверяют обстоятельства падения 5-летнего ребёнка с пятого этажа жилого дома в Саранске, сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительной информации, мальчик ненадолго остался дома один. Желая встретить папу, подъезжающего к дому, малыш попытался открыть входную дверь, но не смог. После ребёнок забрался на балкон и спрыгнул вниз с пятого этажа.
Следователи сообщают, что по счастливому стечению обстоятельств малыш не получил серьёзных травм. Ребёнка доставили в больницу, его жизни и здоровью ничто не угрожает.
Как сообщают местные СМИ, малыш выжил благодаря бельевым верёвкам, сработавшим как амортизатор и замедлившим падение.
Специалисты СК проводят проверку для выяснения всех деталей инцидента и причин, по которым малыш остался дома без присмотра. Следователи установили, что родители мальчика не состоят на учёте в органах системы профилактики. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,9 млн+22 778 / сут.
Умерли
33 489+303 / сут.
Выздоровели
1,5 млн+13 864 / сут.
- Путин и Нетаньяху обсудили сотрудничество по российской вакцине от коронавируса
- В Саранске ребёнок выжил после падения с пятого этажа
- Глава ВОЗ: Вакцина от COVID-19 не остановит пандемию
- Навальный подал в суд на Пескова
- Единый центр управления ситуацией с коронавирусом в Хакасии запустят 19 ноября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru