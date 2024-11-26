В Санкт-Петербурге прокуратура проверяет пожар на ледоколе
Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства при эксплуатации водного транспорта и противопожарных норм после возгорания на судне в Большом порту Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, пожар произошел 26 ноября 2024 года на неэксплуатируемом ледоколе во время ремонтных работ. В прокуратуре уточнили, что пострадавших нет, а возгорание было оперативно ликвидировано.
Хотя в сообщении не указано название судна, приложенная фотография позволяет предположить, что речь идет о ледоколе «Адмирал Макаров», пишет РИА Новости.
«Адмирал Макаров» — дизельный полярный ледокол, который был построен в 1975 году на финской верфи «Вяртсиля» по заказу СССР. Он стал вторым в серии из трех ледоколов, созданных для Советского Союза, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru