В Санкт-Петербурге прокуратура проверяет пожар на ледоколе

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства при эксплуатации водного транспорта и противопожарных норм после возгорания на судне в Большом порту Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, пожар произошел 26 ноября 2024 года на неэксплуатируемом ледоколе во время ремонтных работ. В прокуратуре уточнили, что пострадавших нет, а возгорание было оперативно ликвидировано.