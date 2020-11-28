В Санкт-Петербург задержали женщину за угрозу взрыва в детском клубе

Полиция Санкт-Петербурга задержала женщину за угрозу взрыва в детском клубе «Кедр» в Красногвардейском районе. Злоумышленница намеревалась взорвать банку с порохом.

Инцидент с участием 40-летней нарушительницы произошел в пятницу на проспекте Ударников, уточняет «Фонтанка».

По данным очевидцев, женщина, придя в клуб, начала угрожать взрывом, а затем поспешила уйти. Вызванные полицейские обнаружили в мусорном баке у входа в здание банку с надписью «Бездымный охотничий порох „Сокол“».

Злоумышленницу задержали и составили протокол за мелкое хулиганство.

О мотивах и причина преступления пока не сообщается.

