В Самарском университете произошел пожар

Пожар произошел в здании Самарского государственного университета им. академика Королева, возгорание ликвидировано. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

По данным ведомства, сообщение о ЧП поступило в 08:48 мск.

«На втором этаже в аудитории горело напольное покрытие на площади 5 кв. м. Самостоятельно из здания эвакуировались 270 человек», — подчеркнули в МЧС.

К борьбе с огнем привлекали 82 человека и 25 единиц техники. В 10:27 по Москве пожар был ликвидирован.

Ранее возгорание произошло в Ледовом дворце спорта в Ханты-Мансийске, никто не пострадал, напоминает Ura.ru.

