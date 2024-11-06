В Самарском университете произошел пожар
Пожар произошел в здании Самарского государственного университета им. академика Королева, возгорание ликвидировано. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
По данным ведомства, сообщение о ЧП поступило в 08:48 мск.
«На втором этаже в аудитории горело напольное покрытие на площади 5 кв. м. Самостоятельно из здания эвакуировались 270 человек», — подчеркнули в МЧС.
К борьбе с огнем привлекали 82 человека и 25 единиц техники. В 10:27 по Москве пожар был ликвидирован.
Ранее возгорание произошло в Ледовом дворце спорта в Ханты-Мансийске, никто не пострадал, напоминает Ura.ru.
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