В Самарской области трое рабочих погибли в канализации
3 июня 202020:47
Три человека погибли при проведении работ в канализационном коллекторе в Самарской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.
Отмечается, что погибшие являлись работниками пансионата для инвалидов. Инцидент произошел на территории этого учреждения в селе Высокое Пестравского района.
Среди погибших мужчины 1988, 1954, 1951 годов рождения. По данным агентства, еще один мужчина пострадал и был госпитализирован в районную больницу.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru