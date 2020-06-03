В Самарской области трое рабочих погибли в канализации

Три человека погибли при проведении работ в канализационном коллекторе в Самарской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Отмечается, что погибшие являлись работниками пансионата для инвалидов. Инцидент произошел на территории этого учреждения в селе Высокое Пестравского района.

Среди погибших мужчины 1988, 1954, 1951 годов рождения. По данным агентства, еще один мужчина пострадал и был госпитализирован в районную больницу.



