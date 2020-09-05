В Самаре рухнула стена жилого дома

В Самаре в многоэтажном доме обрушилась несущая стена. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

ЧП произошло на улице Галактионовской, 153. О нем стало известно в ГУ МЧС Самарской области в 13:35 (мск).

«Произошло обрушение несущей стены над входом в подвал. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Для жильцов дома организован пункт временного размещения», - сообщают спасатели.

По данным ТАСС, во время обрушения в доме был один человек, всего там зарегистрировано 50 жильцов. Прохожие также не пострадали – стена, как сообщают местные СМИ, рухнула во двор дома

