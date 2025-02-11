В Самаре мошенники похитили у местной жительницы более 421 млн рублей

Телефонные мошенники похитили у жительницы Самары более 421 млн рублей, трое фигурантов задержаны и заключены под стражу. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Звонившие представились сотрудниками правоохранительных и контролирующих органов. Женщине сообщили о попытках несанкционированно перевести средства с ее банковского счета для финансирования ВСУ. После чего убедили в необходимости обналичить все сбережения и передать их курьерам для внесения на... безопасный счет», — отметила Волк.

Потерпевшая обналичивала вклады и передавала деньги злоумышленникам в течение нескольких дней. Дальнейших потерь помогла избежать бдительность сотрудника финансовой организации, который понял, что женщина общается с мошенниками, и обратился в полицию.

Правоохранителям удалось задержать фигурантов: ранее судимого за вымогательство 22-летнего жителя Саратова, 40-летнего мужчину из подмосковного Солнечногорска, судимого за кражу жителя Саратова. Кроме того, еще один подозреваемый из этого города скрылся от следствия и был объявлен в розыск.

«По словам подозреваемых, криминальную подработку они нашли через мессенджер. Анонимный работодатель сообщил, что они будут должны забирать у людей денежные средства и... переводить их на указанные счета, оставляя себе определенный процент», — указала Волк.

По факту произошедшего расследуется уголовное дело о мошенничестве.

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