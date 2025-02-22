В Рязанской области загорелась крыша административного здания

В Рязанской области пожарные продолжают тушить кровлю административного здания, согласно предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

По данным пресс-службы МЧС по региону, возгорание произошло в клинике РЖД станция Рыбное Рязанской области.

На данный момент пожар локализован на площади 900 «квадратов». Из здания эвакуировали десять человек.

Уточняется, что первоначально площадь возгорания оценивали в 300 квадратных метров. На месте работают более 50 специалистов и 15 единиц техники.

