В Рязанской области загорелась крыша административного здания
22 февраля 202518:26
В Рязанской области пожарные продолжают тушить кровлю административного здания, согласно предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
По данным пресс-службы МЧС по региону, возгорание произошло в клинике РЖД станция Рыбное Рязанской области.
На данный момент пожар локализован на площади 900 «квадратов». Из здания эвакуировали десять человек.
Уточняется, что первоначально площадь возгорания оценивали в 300 квадратных метров. На месте работают более 50 специалистов и 15 единиц техники.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru