В Рязанской области девочка смогла убежать от похитителя

В Рязанской области 14-летняя девочка смогла убежать от похитителя, возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетней. Об этом сообщили в СУ СК по области.

Инцидент произошел вечером во вторник, 26 октября в городе Ряжске. По данным следователей, незнакомый мужчина начал конфликтовать с девочкой на улице, после чего «принудительно поместил девочку в багажное отделение управляемого им автомобиля».

При этом пострадавшая перебралась в салон автомобиля и сбежала через заднюю дверь автомобиля. В настоящий момент она в безопасности.

Следователям предстоит уточнить детали преступления и найти злоумышленника.