В Рязанской области девочка смогла убежать от похитителя
В Рязанской области 14-летняя девочка смогла убежать от похитителя, возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетней. Об этом сообщили в СУ СК по области.
Инцидент произошел вечером во вторник, 26 октября в городе Ряжске. По данным следователей, незнакомый мужчина начал конфликтовать с девочкой на улице, после чего «принудительно поместил девочку в багажное отделение управляемого им автомобиля».
При этом пострадавшая перебралась в салон автомобиля и сбежала через заднюю дверь автомобиля. В настоящий момент она в безопасности.
Следователям предстоит уточнить детали преступления и найти злоумышленника.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,4 млн+36 582 / сут.
Умерли
234 тыс.+1 123 / сут.
Выздоровели
7,2 млн+29 151 / сут.
- МРОТ или смерть: Назван эффективный способ борьбы с суррогатным алкоголем
- Грызлов: Киев не объяснил ситуацию с применением беспилотника в Донбассе
- Онкоцентр в Химках станет крупнейшим в России
- В Москве задержали подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова
- Путин поручил «Газпрому» увеличить объем газа в европейских хранилищах
- Первые квартиры разыграли в рамках акции «Вакцина – твой ключ к здоровью»
- ФСО хочет запретить самокаты и ролики на Красной площади
- «Люди X». Захарова раскритиковала паспорт США с третьим гендером
- В Госдуме порекомендовали россиянам «снять напряжение» в нерабочие дни
- Путин назначил нового Уполномоченного по правам ребёнка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru