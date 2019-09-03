В Рязани при пожаре на складе пострадал один человек
3 сентября22:32
В Рязани произошел пожар на складе сельхозпродукции на площади около 500 кв. метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
Предварительно сообщается об одном раненом. От огня пострадал работник склада. Как отмечает телеканал 360, мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.
На данным момент распространение огня остановлено. На месте работают несколько десятков пожарных. Специалисты Роспотребнадора прибыли на место происшествия для замера выброса вредных веществ в воздух.
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