В Рязани 12-летняя девочка выжила после падения с 16-го этажа, передает ТАСС.

Прокуратура начала проверку по этому факту, сам ребенок в тяжелом состоянии находится в больнице. Ей сделали операцию.

Инцидент произошел в жилом доме на Московском шоссе.



