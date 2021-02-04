В Рязани 12-летняя девочка выжила после падения с 16-го этажа
4 февраля 202111:39
В Рязани 12-летняя девочка выжила после падения с 16-го этажа, передает ТАСС.
Прокуратура начала проверку по этому факту, сам ребенок в тяжелом состоянии находится в больнице. Ей сделали операцию.
Инцидент произошел в жилом доме на Московском шоссе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru