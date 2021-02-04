В Рязани 12-летняя девочка выжила после падения с 16-го этажа

В Рязани 12-летняя девочка выжила после падения с 16-го этажа, передает ТАСС.

Прокуратура начала проверку по этому факту, сам ребенок в тяжелом состоянии находится в больнице. Ей сделали операцию.

Инцидент произошел в жилом доме на Московском шоссе.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РязаньПроисшествия
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