Происшествия
Все четверо подозреваемых были задержаны, возбуждено уголовное дело, передает РИА «Новости».
В Ростовской области подростки насмерть забили человека
20 июня21:14
В Азове задержаны три подростка в возрамте 15-16 лет и 47-летний мужчина, которые, по версии следствия, до смерти избили местного, сообщает управление СК по Ростовской области.
17 июня на окраине города фигуранты избили местного жителя, который скончался на месте происшествия.
Все четверо подозреваемых были задержаны, возбуждено уголовное дело, передает РИА «Новости».
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ФОТО: myslo.ru
ТЕГИ:Криминал