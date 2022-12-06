В Ростовской области дезертир обстрелял полицейских
Мужчина в камуфляже открыл огонь по полицейским в Новошахтинске в Ростовской области. Один правоохранитель получил ранения. Нападавшего сейчас разыскивают. Об этом сообщили в управлении МВД по Ростовской области.
Инцидент произошел около 12 часов дня по мск, передает ТАСС. По данным агентства, нападавший был дезертиром, он стрелял из пулемета.
С места преступления злоумышленник скрылся, его личность пока не установлена. Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий.
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