В Ростовской области дезертир обстрелял полицейских

Инцидент произошел около 12 часов дня по мск, передает ТАСС. По данным агентства, нападавший был дезертиром, он стрелял из пулемета.

С места преступления злоумышленник скрылся, его личность пока не установлена. Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий.



