В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП

Два легковых автомобиля столкнулись в Орловском районе Ростовской области, погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в пятницу на 130-м километре трассы Котельниково-Песчанокопское. По предварительным данным, водитель Chevrolet Niva, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с Renault Duster.

«От полученных травм на месте погибли водитель и пассажир Renault, а также водитель Chevrolet», — сообщили в Госавтоинспекции.

Позже в больнице скончался пассажир Chevrolet. После аварии областная прокуратура организовала проверку соблюдения требований о безопасности дорожного движения.

Ранее в Тверской области столкнулись грузовик, бензовоз и эвакуатор, погиб водитель бензовоза, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

