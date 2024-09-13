В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП
Два легковых автомобиля столкнулись в Орловском районе Ростовской области, погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя региональной Госавтоинспекции.
ДТП произошло в пятницу на 130-м километре трассы Котельниково-Песчанокопское. По предварительным данным, водитель Chevrolet Niva, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с Renault Duster.
«От полученных травм на месте погибли водитель и пассажир Renault, а также водитель Chevrolet», — сообщили в Госавтоинспекции.
Позже в больнице скончался пассажир Chevrolet. После аварии областная прокуратура организовала проверку соблюдения требований о безопасности дорожного движения.
Ранее в Тверской области столкнулись грузовик, бензовоз и эвакуатор, погиб водитель бензовоза, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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