На М-4 «Дон» в Ростовской области столкнувшиеся фуры перекрыли движение в Москву

Два большегруза столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Движение в сторону Москвы заблокировано, сообщила региональная Госавтоинспекция.

В ГАИ уточнили, что авария произошла на 1017-м километре дороги.

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Водителям предлагают объезжать аварийный участок через Новочеркасск. О пострадавших ничего не сообщается. Когда движение транспорта по М-4 «Дон» будет восстановлено, также неизвестно.


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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:Ростовская ОбластьДТП

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