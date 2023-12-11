На М-4 «Дон» в Ростовской области столкнувшиеся фуры перекрыли движение в Москву
11 декабря 202318:36
Два большегруза столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Движение в сторону Москвы заблокировано, сообщила региональная Госавтоинспекция.
В ГАИ уточнили, что авария произошла на 1017-м километре дороги.
Водителям предлагают объезжать аварийный участок через Новочеркасск. О пострадавших ничего не сообщается. Когда движение транспорта по М-4 «Дон» будет восстановлено, также неизвестно.
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- На М-4 «Дон» в Ростовской области столкнувшиеся фуры перекрыли движение в Москву
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru