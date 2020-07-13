В Ростове схвачены сторонники ИГ, готовившие теракты в школах и больницах

Федерльная служба безопасности задержала в Ростовской области участников подпольной группы сторонников запрещённой в России террористической организации «Исламское государство». По информации Центра общественных связей ФСБ, экстремисты намеревались устроить теракты в школах и больницах, передает ТАСС.

В подпольную ячейку были вовлечены шестеро человек - граждане одной из среднеазиатских республик и Российской Федерации. Помимо терактов в медицинских и учебных заведениях они планировали нападения на сотрудников МВД.

Главарь группы при задержании начал отстреливаться, а затем активировал самодельное взрывное устройство и погиб на месте. Произошло это в Азовском районе Ростовской области. Оставшиеся пятеро экстремистов задержаны в Ростове-на-Дону.

