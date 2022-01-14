В Ростове-на-Дону упала главная городская елка

Главная городская елка Ростова-на-Дону, расположенная у входа в парк Горького, упала из-за ветра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Глава администрации Алексей Логвиненко дал поручение разобраться в произошедшим и проверить поставщика на качество установленной конструкции.

Ухудшение погоды в городе началось с 12 января. По прогнозам синоптиков, неблагоприятная погодная обстановка сохранится до 15 января.




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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Ростов-на-ДонуЕлки
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