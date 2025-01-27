В Ростове-на-Дону произошел пожар в административном здании СИЗО-1
Возгорание зафиксировали в административном здании СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления ФСИН по Ростовской области.
По словам собеседника агентства, пожар произошел в одном из помещений на площади около 5 квадратных метров. Сотрудники пожарной части СИЗО и прибывшего пожарного расчета ликвидировали огонь.
В результате инцидента никто не пострадал, учреждение работает штатно.
По данным источника агентства, причиной пожара могло стать короткое замыкание.
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