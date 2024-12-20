В Ростове-на-Дону произошел пожар на складе с электрооборудованием
20 декабря 202407:16
Склад с электрооборудованием загорелся в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает МЧС.
Как уточнили в ведомстве, возгорание произошло в трехэтажном здании в донской столице.
«Открытое горение ликвидировано на 800 квадратах», — говорится в сообщении.
На месте инцидента работают 55 человек и 15 единиц техники.
Ранее пожар произошел на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области после атаки беспилотников и ракет ВСУ на регион, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru