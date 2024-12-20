В Ростове-на-Дону произошел пожар на складе с электрооборудованием

Склад с электрооборудованием загорелся в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает МЧС.

Как уточнили в ведомстве, возгорание произошло в трехэтажном здании в донской столице.

«Открытое горение ликвидировано на 800 квадратах», — говорится в сообщении.

На месте инцидента работают 55 человек и 15 единиц техники.

Ранее пожар произошел на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области после атаки беспилотников и ракет ВСУ на регион, напоминает Ura.ru.

