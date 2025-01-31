В Ростове-на-Дону при пожаре в диагностическом центре пострадал мужчина
Пожар произошел в клинико-диагностическом центре в Ростове-на-Дону, есть пострадавший. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
По данным ведомства, в 02:31 мск 31 января на пульт пожарной охраны поступила информация о ЧП в клинико-диагностическом центре в переулке Днепровском.
«К моменту прибытия первых пожарно-спасательных расчетов наблюдалось сильное задымление, эвакуировали 197 человек. 77-летнего мужчину, надышавшегося дымом, госпитализировали», — рассказали в МЧС.
Возгорание ликвидировали в 03:00 по Москве на площади 10 квадратных метров. К борьбе с огнем привлекли 43 специалиста и 12 единиц техники.
Ранее в Ростове-на-Дону произошел пожар в здании СИЗО № 1, никто не пострадал, напоминает «Свободная пресса».
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