В Россию не пустили 23 украинцев с поддельными документами
Сотрудники ФСБ пресекли попытку незаконного пересечения границы в Курской области. По данным источник RT в правоохранительных органах, к административной ответственности были привлечены 23 гражданина Украины.
Украинцы пытались въехать в страну по документам, подтверждающим приглашение на лечение. Выяснилось, что эти справки – поддельные и куплены по интернет-объявлениям за $300-450 каждая. На самом деле медицинская помощь этим украинцам не требовалась.
Нарушителей уже вернули на территорию Украины, отмечается в материале.
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