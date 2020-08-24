В Россию не пустили 23 украинцев с поддельными документами

Сотрудники ФСБ пресекли попытку незаконного пересечения границы в Курской области. По данным источник RT в правоохранительных органах, к административной ответственности были привлечены 23 гражданина Украины.

Украинцы пытались въехать в страну по документам, подтверждающим приглашение на лечение. Выяснилось, что эти справки – поддельные и куплены по интернет-объявлениям за $300-450 каждая. На самом деле медицинская помощь этим украинцам не требовалась.

Нарушителей уже вернули на территорию Украины, отмечается в материале.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:УкраинаГраницаФСБ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры