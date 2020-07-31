В России выявлено 5,4 тысячи новых случаев COVID-19
За минувшие сутки в России подтвердились ещё 5482 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Таким образом, показатель ежедневно выявляемых новых случаев COVID-19 в России уже 12-й день подряд держится ниже 6 тысяч.
Больше всего новых заболевших к утру 31 июля в Москве (695), Свердловской области (210), Ханты-Мансийском автономном округе (171), Санкт-Петербурге (159) и Московской области (150).
Число заболевших COVID-19 в стране с начала пандемии достигло почти 840 тысяч человек. С тех пор от коронавирусной инфекции вылечились 638,4 тысячи пациентов, из которых 8,7 тысячи – за прошедшие сутки, отмечает RT. Скончались 13693 человека (+161 летальный исход за сутки).
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
840 тыс.+5 482 / сут.
Умерли
13 963+161 / сут.
Выздоровели
638 тыс.+8 755 / сут.
- В России выявлено 5,4 тысячи новых случаев COVID-19
- Договор СНВ-3 могут продлить к выборам в США
- Биржевой курс евро превысил 87 рублей
- Путин поручил поддержать лишившихся банковских вкладов россиян
- ФСБ накрыла ячейку экстремистов в Волгоградской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru