В России выявлено 5,4 тысячи новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России подтвердились ещё 5482 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Таким образом, показатель ежедневно выявляемых новых случаев COVID-19 в России уже 12-й день подряд держится ниже 6 тысяч.

Больше всего новых заболевших к утру 31 июля в Москве (695), Свердловской области (210), Ханты-Мансийском автономном округе (171), Санкт-Петербурге (159) и Московской области (150).

Число заболевших COVID-19 в стране с начала пандемии достигло почти 840 тысяч человек. С тех пор от коронавирусной инфекции вылечились 638,4 тысячи пациентов, из которых 8,7 тысячи – за прошедшие сутки, отмечает RT. Скончались 13693 человека (+161 летальный исход за сутки).

