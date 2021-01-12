В России выявили первые нарушения среди СМИ-иноагентов

Роскомнадзор составил первые восемь протоколов об административном правонарушении в отношении СМИ-иноагентов, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении уточняются, что протоколы были составлены по статье КоАП «нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента».

В частности, на сайтах СМИ, которые были привлечены к ответственности, отсутствовала маркировка о том, что они являются иностранными агентами. За данное нарушение предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

У каких именно СМИ были выявлены нарушения не уточняется.

Указ о внесении поправок в законодательство об иноагентах был подписан президентом России Владимиром Путиным в декабре 2020 года. В настоящее время в реестре СМИ-иноагентов 17 изданий и пять физлиц.

