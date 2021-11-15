В России потушили все действовавшие лесные пожары
Семь населенных пунктов пострадали в России от лесных пожаров с начала 2021 года, сообщает пресс-служба МЧС.
В сообщении говорится, что от перехода огня с палов сухой травы пострадали 24 населённых пункта.
В ведомстве отметили, что в настоящее время лесопожарная обстановка в России стабилизирована, действующих очагов нет.
Ранее жительницу хутора Лихого Красносулинского района Ростовской области Ольгу Хопрячкову наградили медалью за спасение женщины при пожаре, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,1 млн+38 420 / сут.
Умерли
257 тыс.+1 211 / сут.
Выздоровели
7,8 млн+27 972 / сут.
- Эрдоган назвал себя самым опытным политиком
- В России потушили все действовавшие лесные пожары
- Суд Екатеринбурга оправдал экс-полицейских по делу о групповом изнасиловании
- Власти Карелии заявили о сохранении северных льгот после указа президента
- Экс-глава Раменского района Кулаков оправдан по делу об убийстве
- Цены на газ в Европе взлетели на отказе «Газпрома» бронировать «Ямал-Европу»
- «Газпром» не стал бронировать на декабрь допмощности ГТС Украины
- Переводы на карту Visa по номеру телефона будут доступны без комиссии
- Пригожин выступил против спасения звёзд шоу-бизнеса от банкротства
- СМИ: в Норвегии выявили новый вариант дельта-штамма COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru