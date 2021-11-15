В России потушили все действовавшие лесные пожары

Семь населенных пунктов пострадали в России от лесных пожаров с начала 2021 года, сообщает пресс-служба МЧС.

В Башкирии потушили все лесные пожары

В сообщении говорится, что от перехода огня с палов сухой травы пострадали 24 населённых пункта.

В ведомстве отметили, что в настоящее время лесопожарная обстановка в России стабилизирована, действующих очагов нет.

Ранее жительницу хутора Лихого Красносулинского района Ростовской области Ольгу Хопрячкову наградили медалью за спасение женщины при пожаре, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпасателиМЧС РФЛесные Пожары
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