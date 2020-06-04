В России подтвердились ещё 8,8 тысячи случаев COVID-19
За минувшие сутки по всей России выявлен 8831 новый случай заболевания COVID-19, сообщили утром 4 июня в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 441,1 тысячи.
По официальным данным, у 38,2% новых пациентов нет клинических проявлений болезни.
Больше всего новых заболевших в Москве (1998), Московской области (767), Санкт-Петербурге (375), Нижегородской (319) и Свердловской (298) областях.
В общей сложности выздоровели 204,6 тысячи пациентов (+8,6 тысячи за сутки), скончались 5384 человека (169 за сутки).
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Заразились
441 тыс.+8 831 / сут.
Умерли
5 384+169 / сут.
Выздоровели
205 тыс.+8 666 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru