В России подтвердились ещё 8,8 тысячи случаев COVID-19

За минувшие сутки по всей России выявлен 8831 новый случай заболевания COVID-19, сообщили утром 4 июня в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 441,1 тысячи.

По официальным данным, у 38,2% новых пациентов нет клинических проявлений болезни.

Больше всего новых заболевших в Москве (1998), Московской области (767), Санкт-Петербурге (375), Нижегородской (319) и Свердловской (298) областях.

В общей сложности выздоровели 204,6 тысячи пациентов (+8,6 тысячи за сутки), скончались 5384 человека (169 за сутки).

