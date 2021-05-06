В Рио-де-Жанейро 23 человека были убиты в перестрелке в метро

Перестрелка произошла в Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, 23 человека погибли. Об этом сообщает портал G1.

Инцидент произошел в метро в Жакарезинью, северной части города.

Жертвами перестрелки стали 22 подозреваемых и один полицейский: по данным СМИ, в результате ранения в голову погиб офицер Андре Фриас.

Кроме того, два пассажира метрополитена и двое полицейских пострадали.

Отмечается, что число погибших в спецоперации стало рекордным с начала ведения статистики в 2016 году.

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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
ТЕГИ:ПострадавшиеПогибшиеПерестрелкаБразилияРио-де-Жанейро
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