В Рио-де-Жанейро 23 человека были убиты в перестрелке в метро
Перестрелка произошла в Рио-де-Жанейро в ходе спецоперации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, 23 человека погибли. Об этом сообщает портал G1.
Инцидент произошел в метро в Жакарезинью, северной части города.
Жертвами перестрелки стали 22 подозреваемых и один полицейский: по данным СМИ, в результате ранения в голову погиб офицер Андре Фриас.
Кроме того, два пассажира метрополитена и двое полицейских пострадали.
Отмечается, что число погибших в спецоперации стало рекордным с начала ведения статистики в 2016 году.
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