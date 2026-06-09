Минобороны: Над Россией за ночь уничтожили 140 украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО ликвидировали над российскими регионами 140 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов», — указано в сообщении.
Дроны были сбиты в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областях, а также в Московском регионе и Крыму. Кроме того, БПЛА уничтожили над водами Азовского и Черного морей.
Накануне над регионами России нейтрализовали 95 беспилотников ВСУ за шесть часов, пишет 360.ru.
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