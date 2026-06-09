Минобороны: Над Россией за ночь уничтожили 140 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО ликвидировали над российскими регионами 140 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов», — указано в сообщении.

Дроны были сбиты в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областях, а также в Московском регионе и Крыму. Кроме того, БПЛА уничтожили над водами Азовского и Черного морей.

Накануне над регионами России нейтрализовали 95 беспилотников ВСУ за шесть часов, пишет 360.ru.

