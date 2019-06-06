В результате стрельбы в школе Новой Зеландии есть жертвы

У здания сельской школы в Новой Зеландии произошла стрельба, в ходе которой один человек погиб. Об этом сообщает RT со ссылкой на Otago Daily Times.

По данным источника в местной полиции, еще трое человек пострадали, пишет «Свободная пресса».

Инцидент произошел в школе Ваикато на севере Новой Зеландии. Сейчас учебное заведение закрыто в связи с происшествием. Полиция занимается выяснением всех обстоятельств случившегося, пишет «Газета.ру».

Ранее десятиклассник гимназии номер 7 в Казани попытался взять в заложники учительницу и одноклассников.



