Инцидент с оружием в казанской школе: Виноваты все

Школа, оружие, заложники. Инцидент в казанской гимназии обошелся без пострадавших. Десятиклассник гимназии номер 7 в Казани попытался взять в заложники учительницу и одноклассников. Вооруженный пневматическим пистолетом и ножом школьник вошел в класс и попытался взять в заложники находившихся там учеников и учительницу. Его задержали прибывшие сотрудники полиции. Никаких требований подросток не выдвигал. С ним сейчас работают специалисты МВД. Им предстоит выяснить, что могло толкнуть школьника на подобный поступок.

На вопрос, кто виноват, правильный ответ – все. Все, кто завязан на данного ребенка, пришедшего с пистолетом в школу, - заявил в эфире НСН президент ассоциации «Школа без опасности» Сергей Саминский:

«Виновата семья, воспитание, основы которого закладываются каждому ребенку. Далее, психолог не увидел отклонений от психики. Он и не мог увидеть: тут виновата система, потому что один психолог с тысячей человек работает».

Бремя ответственности лежит на всех причастных, согласился заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов. Что-то, по его словам, связано с недоработками учителей, что-то – в сфере ответственности родителей. А вот, говоря о работе школьных психологов, собеседник НСН усомнился в том, что это поможет предотвратить подобные инциденты в будущем. И вот по каким причинам: