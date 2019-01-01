Инцидент с оружием в казанской школе: Виноваты все
Дмитрий Медведев: обеспечение безопасности школ требует анализа, «что-то не срабатывает».
Школа, оружие, заложники. Инцидент в казанской гимназии обошелся без пострадавших. Десятиклассник гимназии номер 7 в Казани попытался взять в заложники учительницу и одноклассников. Вооруженный пневматическим пистолетом и ножом школьник вошел в класс и попытался взять в заложники находившихся там учеников и учительницу. Его задержали прибывшие сотрудники полиции. Никаких требований подросток не выдвигал. С ним сейчас работают специалисты МВД. Им предстоит выяснить, что могло толкнуть школьника на подобный поступок.
На вопрос, кто виноват, правильный ответ – все. Все, кто завязан на данного ребенка, пришедшего с пистолетом в школу, - заявил в эфире НСН президент ассоциации «Школа без опасности» Сергей Саминский:
«Виновата семья, воспитание, основы которого закладываются каждому ребенку. Далее, психолог не увидел отклонений от психики. Он и не мог увидеть: тут виновата система, потому что один психолог с тысячей человек работает».
Бремя ответственности лежит на всех причастных, согласился заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов. Что-то, по его словам, связано с недоработками учителей, что-то – в сфере ответственности родителей. А вот, говоря о работе школьных психологов, собеседник НСН усомнился в том, что это поможет предотвратить подобные инциденты в будущем. И вот по каким причинам:
«Психологи очень ограничены в своих правах, поскольку у любого ребёнка есть право не проходить никаких обследований. Либо у родителя есть такое право, сказать, что никакой психолог смотреть на моего ребёнка не будет. Более того, что они потом будут делать, если выявят какие-то нарушения? Но, самое главное, нет инструментария. У нас научная психология не развивается»
О требованиях к обеспечению безопасности школ говорил в связи с инцидентом в казанской гимназии премьер Дмитрий Медведев: «что-то не срабатывает», - сказал глава правительства на совещании со своими заместителями. Вице-премьеру Татьяне Голиковой поручено вместе с МВД и Минпросвещения «проанализировать и доложить». Что-то подобное произносится каждый раз, когда случаются инциденты такого рода. Анализировать было велено и после, например, стрельбы в школе подмосковной Ивантеевки пару лет назад. Слава богу, и тогда и сейчас обошлось без жертв. Но и тогда и сейчас «что-то не срабатывает». А результат этого «несрабатывания» бывает и трагическим: достаточно вспомнить беду, случившуюся в керченском колледже. Анализ анализом, но пора по его результатам принимать какие-то меры. Желательно действенные.
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