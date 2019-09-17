В результате обрушения моста в Псковской области пострадал человек

В Себежском районе Псковской области обрушилась часть автомобильного моста.

По данным ТАСС, в результате инцидента пострадал один мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. У пострадавшего диагностированы перелом позвоночника, перелом обеих ног и травма челюсти.

Как пишет агентство, мост через реку Неведрянка 1962 года постройки находился в неудовлетворительном состоянии. Сейчас на мосту организовано круглосуточное дежурство дорожной службы. Строительно-монтажные работы намечены на 2020 год.



