В результате обрушения моста в Псковской области пострадал человек
17 сентября23:30
В Себежском районе Псковской области обрушилась часть автомобильного моста.
По данным ТАСС, в результате инцидента пострадал один мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. У пострадавшего диагностированы перелом позвоночника, перелом обеих ног и травма челюсти.
Как пишет агентство, мост через реку Неведрянка 1962 года постройки находился в неудовлетворительном состоянии. Сейчас на мосту организовано круглосуточное дежурство дорожной службы. Строительно-монтажные работы намечены на 2020 год.
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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
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