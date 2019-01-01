В результате конфликта в московском кафе ранен мужчина

Посетитель кафе «Черный какаду» на Зеленом проспекте на востоке столицы получил ранение из травматического оружия в результате конфликта, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

Несколько участников конфликта доставлены в отдел полиции.

Уточняется, что мужчина был ранен в руку и ребро, угрозы его жизни нет.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате конфликта у кафе «Неолит» на улице 1-я Курьяновская в районе Печатники.

