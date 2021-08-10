В результате ДТП в Обнинске с микроавтобусом пострадали 11 человек

Более 10 человек, в том числе, пятеро детей пострадали в дорожно-транспортном происшествии в районе города Обнинска Калужской области. На 109 километре автотрассы М-3 «Украина» столкнулись микроавтобус и две легковые иномарки, сообщает официальный сайт ГУ МЧС по региону.

Авария произошла около 17 часов. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения, сотрудники ГИБДД и бригады скорой медицинской помощи. Всего пострадали 11 человек. Они доставлены в больницу для осмотра.

ДТП произошло на выезде из Обнинска, у перекрестка с Киевским шоссе. По словам очевидцев, автомобиль - виновник аварии двигался с большой скоростью и не затормозил перед светофором.

