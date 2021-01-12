В результате аварии в Иванове нарушилось теплоснабжение 47 домов

В результате аварии на теплотрассе в Иванове нарушилось теплоснабжение 47 домов с более чем 11 тыс жителей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ГУ МЧС по Ивановской области.

В зону "снижения параметров теплоснабжения" попала центральная часть города, включающая в себя Ленинский и Фрунзенский районы. В домах высотой 9-14 этажей проживают, по данным ведомства, 11618 человек, в том числе 2866 детей.

В сообщении указано, что информация о прорыве на теплотрассе по улице Карьерная поступила в 22:26 по московскому времени. В устранении последствий аварии задействованы 16 человек. Социально значимые объекты в зону аварии не попали.

