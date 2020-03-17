В республике Коми обстреляли вертолет Ми-8

Уголовное дело возбуждено по факту обстрела вертолета Ми-8 над республикой Коми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК.

По данным агентства, четверо человек, находившихся на борту, не пострадали. Инцидент произошел 17 марта. Борт направлялся из Коми в Архангельскую область для выгрузки горючего.

Как сообщает следствие, неизвестные осуществили не менее 6 выстрелов картечью в борт вертолета.

Уголовные дела возбуждены по статьям "Покушение на убийство из хулиганских побуждений" и "Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств".











