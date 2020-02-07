В разбившемся под Казанью вертолете мог находиться депутат ГД Хайруллин

В вертолете, который потерпел катастрофу недалеко от Казани, мог находиться депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

В свою очередь «Интерфакс» сообщает, что на борту вертолета находились три человека, один из них погиб. Среди госпитализированных – пилот. При этом пассажир по имени Хайруллин, по предварительным данным, получил смертельные травмы.



