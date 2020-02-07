В разбившемся под Казанью вертолете мог находиться депутат ГД Хайруллин

7 февраля 202018:42

В вертолете, который потерпел катастрофу недалеко от Казани, мог находиться депутат Госдумы Айрат Хайруллин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.

В свою очередь «Интерфакс» сообщает, что на борту вертолета находились три человека, один из них погиб. Среди госпитализированных – пилот. При этом пассажир по имени Хайруллин, по предварительным данным, получил смертельные травмы.


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ФОТО: РИА Новости/Руслан Кривобок
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