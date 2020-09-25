В разбившемся под Харьковом самолете есть выжившие

В разбившемся в Харьковской области самолете есть выжившие. Об этом в Facebook сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.

Количество погибших и выживших он не уточнил. Он отметил, что крушение самолета произошло рядом с городом Чугуев. Кучер заявил, что выехал на место происшествия. По словам Кучера, выжившим будет оказана всевозможная помощь.

Известно, что на борту упавшего самолета находились курсанты. По данным МВД, на борту самолета было 23 человека, из них пять 5 членов экипажа.

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ФОТО: Скриншот с видео в соцсетях
ТЕГИ:АвиакатастрофаУкраина
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