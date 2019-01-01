В районе Новоспасского моста из воды спасли мужчину

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Спасенный был передан медикам для осмотра.

Напротив дома ½ по Дербеневской набережной, в районе Новоспасского моста, спасатели вытащили из воды мужчину, сообщили Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

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