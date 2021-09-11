В районе Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9
11 сентября 202101:34
Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в районе Курильских островов. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным специалистов, эпицентр подземных толчков находился в 310 км северо-восточнее города Курильска (население около 1600 человек). Очаг землетрясения располагался на глубине 20 км.
Сообщений об угрозе цунами не поступало.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+18 341 / сут.
Умерли
191 тыс.+789 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+17 121 / сут.
- В районе Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9
- В Гидрометцентре предупредили о похолодании на севере европейской части России
- Российский теннисист Медведев вышел в финал US-Open
- Роспотребнадзор открыл горячую линию после смерти двух покупательниц
- СМИ: сопротивление вернуло контроль над тремя районами в Панджшере
- Королеву Елизавету назвали сторонницей движения BLM
- Среди эвакуированных афганцев выявлены заболевшие корью
- Названа причина смерти 15-летней москвички, отравившейся арбузом
- В РФ от коронавируса привились почти 40 млн человек
- «Резать к чертовой матери!»: В Госдуме призвали кастрировать педофилов
10 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru