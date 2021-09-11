В районе Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9

Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в районе Курильских островов. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным специалистов, эпицентр подземных толчков находился в 310 км северо-восточнее города Курильска (население около 1600 человек). Очаг землетрясения располагался на глубине 20 км.

Сообщений об угрозе цунами не поступало.

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ФОТО: Антон Денисов//РИА Новости
ТЕГИ:Курильские ОстроваЗемлетрясение
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