В работе WhatsApp и Instagram произошли серьезные сбои

В работе социальных сетей Instagram и WhatsApp, принадлежащих корпорации Facebook, в пятницу вечером произошли значительные сбои. Об этом сообщает сервис Downdetector.

Наибольшее число пользователей, столкнувшихся с проблемами в работе Instagram, проживают в США, Германии, Великобритании и других странах Европы. На работу WhatsApp больше всего жалуются в США, России, Мексике, Бразилии и других странах.

По данным сервиса, который отслеживает неполадки в работе популярных интернет-ресурсов, 76% пользователей Instagram испытывают проблемы при просмотре новостной ленты, не могут загрузить фото и видео. Еще 15% не могут войти в соцсеть, а 7% испытывают проблемы при попытке входа в свой профиль.

Что касается WhatsApp, то около 70% пользователе отметили проблемы с соединением, еще 26% не могут вести переписку. Только 1% пользователей не могут попасть в свой аккаунт. Кроме того, проблемы наблюдаются в работе Twitter, Microsoft и российской соцсети "ВКонтакте". Также сообщается о сбоях в работе многих операторов связи.

