В работе Т-Банка произошел сбой
10 апреля 202517:58
Пользователи жалуются на сбои в работе Т-Банка, следует из данных сервиса Downdetector.su.
Уточняется, что также есть проблемы в работе Т-Инвестиций и ПСБ.
Пользователи отмечают, что не могут отправлять переводы и по Системе быстрых платежей (СБП). Число жалоб превысило 800 за последний час.
Ранее, 5 апреля, со сбоем столкнулись клиенты Альфа-Банка, Т-Банка, ВТБ, а также СБП, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru