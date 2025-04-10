В работе Т-Банка произошел сбой

Пользователи отмечают, что не могут отправлять переводы и по Системе быстрых платежей (СБП). Число жалоб превысило 800 за последний час.

Ранее, 5 апреля, со сбоем столкнулись клиенты Альфа-Банка, Т-Банка, ВТБ, а также СБП, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

