В работе сервисов «Яндекса» произошёл сбой
Сервис Downdetector зафиксировал сообщения пользователей о сбоях в работе нескольких сервисов «Яндекса». Проблемы возникли в пятницу днём, в большинстве случаев они касаются сайта компании.
Как отмечает ТАСС, у пользователей операционной системы iOS есть сложность при запуске или работе «Яндекс.Карт», «Яндекс.Навигатора», «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Музыки».
Источник информационного агентства в одной из интернет-компаний связал произошедшее с обновлением Facebook SDK, которое разработчики iOS-приложений используют для рекламных настроек в этой соцсети. По его словам, из-за возникшей ошибки страдают не только приложения «Яндекса», но и TikTok, Tinder, Viber, Spotify, Yota и другие.
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