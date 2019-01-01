В Пушкине иномарка въехала в магазин

64-летний водитель Ауди А6, ехавший по улице Гусарская в городе Пушкине, не справился с управлением и на скорости влетел в витрину магазина, сообщили KP.ru в ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В результате ДТП пострадавших нет.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС.

Владельцам торговой точки еще предстоит оценить ущерб.

