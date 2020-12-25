В Пскове произошел «непроизвольный выстрел» из боевого орудия
На территории одной из воинских частей Пскова произошел "непроизвольный выстрел" во время обслуживания одного из вооружений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командование Псковского гарнизона.
В четверг 24 декабря в парке боевых машин 30-мм пушка произвела выстрел, однако, по данным командования, в результате никто не пострадал. Металлическая болванка, лишенная взрывчатого вещества, упала на нежилое здание.
Инцидент произошел на окраине города. Обстоятельства и детали случившегося будут изучать правоохранительные органы, а также члены командования части.
Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что снаряд якобы попал в ТРЦ "Фьорд Плаза", расположенный на окраине Пскова, и пробил крышу здания. В городской администрации и экстренных службах региона эту версию опровергли.
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