В промзоне Гатчины загорелось здание на площади 1,6 тысячи «квадратов»

Крупный пожар произошел в здании в промзоне в Гатчине Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«В Гатчине, на территории промзоны, горит двухэтажное кирпичное здание», — указали в ведомстве.

Площадь возгорания составляет 1,6 тысячи квадратных метров. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее в Курской области произошел пожар на территории крупной птицефабрики «Черкизово Куриное Царство», его площадь составляла 5 тысяч кв. м, напоминает 360.ru. Предварительно, причиной ЧП стало возгорание электропроводки.

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