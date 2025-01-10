В промзоне Гатчины загорелось здание на площади 1,6 тысячи «квадратов»
10 января 202507:58
Крупный пожар произошел в здании в промзоне в Гатчине Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
«В Гатчине, на территории промзоны, горит двухэтажное кирпичное здание», — указали в ведомстве.
Площадь возгорания составляет 1,6 тысячи квадратных метров. Данных о пострадавших не поступало.
Ранее в Курской области произошел пожар на территории крупной птицефабрики «Черкизово Куриное Царство», его площадь составляла 5 тысяч кв. м, напоминает 360.ru. Предварительно, причиной ЧП стало возгорание электропроводки.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru