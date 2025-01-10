В промзоне Гатчины загорелось здание на площади 1,6 тысячи «квадратов»

Крупный пожар произошел в здании в промзоне в Гатчине Ленинградской области В Ростовской области устраняют последствия ночной атаки беспилотников Председатель правительства России посетит с официальным визитом Вьетнам В Минздраве рассказали какая категория людей тяжело переносит китайский метапневмовирус Экс-президент Уругвая Хосе Мухика отказался от лечения рака и попрощался с соотечественниками