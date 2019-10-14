В Приморском крае один человек погиб при обрушении в пятиэтажном доме

В поселке Новонежино Приморского края произошло обрушение в пятиэтажном доме. Как сообщает РИА Новости, в результате инцидента погиб один человек.

По данным агентства, обрушение произошло между четвёртым и пятым этажами третьего подъезда. Около 20 человек, проживающих в этом подъезде, самостоятельно эвакуировались из здания.

В регионе в связи с произошедшем начала работу комиссия по чрезвычайным ситуациям. Также на месте происшествия работают экстренные службы и представители местной власти.

Причина обрушения здания пока не называется.



