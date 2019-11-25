В Приморье проверяют инцидент с очисткой крыши полуголым школьником. ВИДЕО
25 ноября 201909:27
Полуголый школьник был заснят прохожим на видео во время очистки крыши в Приморье.
Как сообщают «Известия», мальчик в одних брюках и ботинках счищал снег с крыши школы №31 в Уссурийске, сидя на подоконнике. Его сзади придерживала учительница.
Записью заинтересовалась местная полиция. Как пишет «Газета.ру», правоохранители инициировали проверку.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- МТС продаёт украинское подразделение
- Автомобили в России резко подорожают с 2020 года
- В «Автодоре» допустили продление трассы Москва – Казань до Владивостока
- Двое горняков остаются пропавшими без вести при задымлении в Коми
- В Приморье проверяют инцидент с очисткой крыши полуголым школьником. ВИДЕО