В Приморье проверяют инцидент с очисткой крыши полуголым школьником. ВИДЕО

25 ноября 201909:27

Полуголый школьник был заснят прохожим на видео во время очистки крыши в Приморье.

Как сообщают «Известия», мальчик в одних брюках и ботинках счищал снег с крыши школы №31 в Уссурийске, сидя на подоконнике. Его сзади придерживала учительница.

Записью заинтересовалась местная полиция. Как пишет «Газета.ру», правоохранители инициировали проверку.

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ФОТО: depositphotos.com
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