В Приморье обрушился мост через реку
Мост через реку обрушился в Яковлевском округе Приморского края. Об этом сообщила прокуратура региона в Telegram.
«Произошло разрушение моста на 93 км автодороги "Кировка - Николо-Михайловка - Яковлевка" вблизи села Покровка Яковлевского округа», — указали в надзорном ведомстве.
Прокуратура опубликовала кадры с места инцидента, на которых заметно, что обрушилась полоса заасфальтированного моста. Проезд на участке перекрыли, ведутся работы по обустройству его объезда.
Прокуратура начала проверку по факту ЧП.
Ранее автомобильный мост обрушился в Дагестане, было прекращено транспортное сообщение с селом Дагбаш, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru