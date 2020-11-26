В Приморье более 9,5 тысячи человек остаются без электричества
Более 9,5 тысячи человек остаются без электричества в Приморском крае, передает РИА Новости слова главы Минвостокразвития Алексея Чекункова.
В среду сообщалось, что правительство РФ выделит Приморскому краю материальные и финансовые средства в размере 700 миллионов рублей для ликвидации последствий ледяного дождя во Владивостоке, регион ожидает поставки, генераторов, башенных кранов, изоляторов и кабелей, которые помогут восстановить работу поврежденных электросетей.
Ледяной дождь и шторм прошли в Приморье 19 ноября. Из-за непогоды линии электропередач оборвались, часть инфраструктуры Владивостока была разрушена. Более 180 тысяч человек остались без электроэнергии и теплоснабжения. Глава региона Олег Кожемяко 20 ноября объявил о введении режима ЧС.
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