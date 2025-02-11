В Приангарье произошел пожар на предприятии по переработке древесного угля
11 февраля 202508:57
Возгорание произошло на предприятии в Шелехове Иркутской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
«Пожар произошел в бункере для переработки древесного угля и транспортерной ленты», — указали в ведомстве.
На месте инцидента работают 32 человека и 11 единиц техники. По данным МЧС, никто не пострадал.
Ранее в тюменском селе Омутинское при пожаре в жилом доме погиб человек, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru