В Приангарье произошел пожар на предприятии по переработке древесного угля

Возгорание произошло на предприятии в Шелехове Иркутской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«Пожар произошел в бункере для переработки древесного угля и транспортерной ленты», — указали в ведомстве.

На месте инцидента работают 32 человека и 11 единиц техники. По данным МЧС, никто не пострадал.

Ранее в тюменском селе Омутинское при пожаре в жилом доме погиб человек, напоминает Ura.ru.

